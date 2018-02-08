Российские спортсмены одержали первую победу на Олимпиаде

Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова одержали победу над норвежской командой в дабл-миксте на Олимпийских играх в Южной Корее со счетом 4:3. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Встреча россиян и норвежцев прошла в Gangneung Curling Centre. Эта победа стала первой для спортсменов, выступающих за команду «Олимпийские атлеты из России». В первом матче смешанного турнира россияне уступили команде США, однако во втором одолели норвежцев. Керлингисты из этой страны считаются одними из сильнейших в мире.

В следующем матче, 9 февраля, Крушельницкий и Брызгалова встретятся с командой из Финляндии. Дабл-микст, или смешанный турнир, является дебютной для Олимпиады дисциплиной. В нем соревнуются пары, состоящие из мужчины и женщины.

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