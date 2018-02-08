ОИ-2018 в Пхенчхане открыл матч Россия – США по керлингу
Сборная РФ встретилась с командой США на соревнованиях по керлингу.
Фото: Ma Ping/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
В южнокорейском Пхенчхане стартовали соревнования по керлингу на зимних Олимпийских играх – 2018.
Сборная России (Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий) встретилась в дабл-миксте с командой США (Бекки и Мэтт Хэмилтон).
Дабл-микст – новая дисциплина керлинга, в котором команда состоит из двух человек, мужчины и женщины. Также здесь не десять, а восемь эндов и только пять бросков на команду.
Церемония открытия Олимпиады-2018 состоится 9 февраля.