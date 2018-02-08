«Краснодар» уступил «Реалу» по пенальти в матче Юношеской лиги UEFA

Молодежная команда «Краснодар» уступила мадридскому «Реалу» в матче за выход в 1/8 финала Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Встреча проходила в Краснодаре, на трибунах присутствовали 32 510 человек.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. В послематчевой серии пенальти удача улыбнулась испанцам – 3:0.

Таким образом, мадридский клуб вышел в 1/8 финала, а «Краснодар» выбыл из дальнейшей борьбы.