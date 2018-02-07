Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российских спортсменов

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала информацию, согласно которой глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен выполнял заказ правительства Канады. Об этом говорится на сайте хакеров.

По данным источника, в 2004 году спортивные власти Канады были обеспокоены тем, что спортсмены неудачно выступали на Олимпиаде, поэтому ими была создана программа «Завладеть подиумом», ее главным спонсором стало государство. Для спортсменов разработали особую систему подготовки, которая позволила им занять первое место в общекомандном зачете на домашних Олимпийских играх в 2010 году.

Но на последующих Играх атлеты из Канады показывали низкие результаты. По словам хакеров, тогда они решили устранить одного из главных соперников – сборную России. Они наняли Макларена, который под предлогом борьбы с допингом должен был добиться запрета на участие российских спортсменов в соревнованиях.

Юристом были представлены два доклада о государственной системе сокрытия положительных допинг-проб в российском спорте. Его основными аргументами были царапины на пробирках, а также повышенный уровень соли и наличие кофе в анализах атлетов из России.

Из-за допингового скандала российские спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских играх 2018 года. В Пхенчхан поедет команда «олимпийских атлетов из России», которая будет выступать под нейтральным флагом. В заявку команды вошли 169 спортсменов.