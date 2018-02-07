Лавров: Запад не предъявлял фактов употребления российскими спортсменами допинга

Запад не предъявлял доказательств и фактов употребления спортсменами из России допинга, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время выступления на мастер-классе для участников всероссийского конкурса «Лидеры России».

«Доказательств нет, но есть сомнения, подозрения. Получается... как в 1937 году прокурор Советского Союза Вышинский говорил, что ''признание – царица доказательств". А сейчас, получается, даже признания не нужно. Подозрение – царица доказательств», – сказал глава МИД.

Ранее сообщалось, что международный Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 спортсменов из России, постановив, что обвинения их в употреблении допинга бездоказательны. В МОК раскритиковали вердикт Спортивного арбитражного суда, 13 спортсменов и два тренера так и не получили приглашения на Олимпиаду.