Норвежские спортсмены привезли на Олимпиаду больше шести тысяч доз запрещенных препаратов

Сборная Норвегии взяла на Олимпиаду в Пхенчхан свыше шести тысяч доз противоастматических препаратов.

Как сообщает NRK, среди лекарств в аптечке норвежских спортсменов находится 1800 доз симбикорта, по 1200 – альвеско, атровента и сальбутамола, а также 360 доз вентолина.

Отмечается, что лекарства, которые являются частично запрещенными, предназначены исключительно для тех членов команды, которые будут здоровы на момент приезда в Южную Корею. Спортсмены, которые страдают астмой, используют свои препараты.

С прошлого года WADA ввело частичный запрет на использование сальбутамола. В виде исключения спортсмены могут употреблять не больше 1600 микрограммов лекарства в сутки.

Ранее сообщалось, что шведский телеканал показал документальный фильм о существовании в Норвегии организованной допинговой системы. Он основан на расследованиях газеты Sunday Times о допинге, который, возможно, принимали лыжники из Норвегии. Отмечается, что в крови спортсменов, которая была сдана на анализ с 2001 по 2010 год, были обнаружены запрещенные вещества.