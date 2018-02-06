Оставшиеся без приглашения на Олимпиаду российские атлеты подали в суд

Тринадцать спортсменов и два тренера, которые не получили приглашений на Олимпийские игры в Южной Корее, подали иск в выездное отделение Спортивного арбитражного суда в Пхенчане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой заявление юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd.

Исковое заявление российских спортсменов подано в рамках специальной процедуры ad hoc. Это разновидность арбитража, которая организуется сторонами для разового решения конкретного спора, она отличается от так называемого постоянного арбитража, постоянного функционирующего в одном месте по определенным правилам.

В качестве причин подачи нового иска российских спортсменов заявляется невыполнение предыдущего вердикта CAS, ущерб их репутации и карьере, а также нарушение прав атлетов. Предположительно, слушания по этому делу состоятся в Пхенчхане 8 и 9 февраля, однако точная дата на данный момент неизвестна.

Ранее международный Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, постановив, что обвинения их в употреблении допинга бездоказательны. Согласно этому вердикту атлетам вернули медали Сочи-2014 и постановили допустить их на Игры. Однако в МОК раскритиковали вердикт CAS, 13 спортсменов и два тренера так и не получили приглашения на Олимпиаду.