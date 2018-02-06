Путин подписал закон о штрафах за спекуляцию билетами на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за незаконную продажу билетов и пропусков на матчи чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За реализацию билетов на матчи ЧМ-2018 года без заключения соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями FIFA предусмотрены штрафы в размере от 50 тысяч до 1,5 миллионов рублей в зависимости от статуса нарушителя.

Матчи финальной части чемпионата мира по футболу начнутся с 14 июня и завершатся 15 июля 2018 года. Игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.