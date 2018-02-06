Футболисты сборной России ответят на вопросы пользователей «ВКонтакте»

В феврале футбольные болельщики смогут пообщаться с игроками сборной России по футболу с помощью социальной сети «ВКонтакте».

На вопросы фанатов ответят Александр Кокорин, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Антон Заболотный, Андрей Лунев, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Далер Кузяев.

Задать вопросы игрокам российской сборной можно в сообществе «Сборная России по футболу» во «ВКонтакте». Первыми с болельщиками пообщаются нападающий Александр Кокорин и вратарь Андрей Лунев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году в РФ. Матч-открытие Россия — Саудовская Аравия состоится 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.