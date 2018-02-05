Дацюк о подготовке к Олимпиаде: приступим к тренировкам уже в самолете

Мужская сборная России по хоккею вылетела в Южную Корею на Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане.

Хоккеисты прибудут в Сеул, оттуда отправятся в Анян, где запланирован сбор с 6 по 10 февраля. Десятого числа россияне встретятся в контрольном матче со сборной хозяев Олимпиады.

«Вот, сейчас в самолете решили приступить к тренировкам. Надеемся на поддержку всех вас и верим в поддержку наших болельщиков и там, и здесь», - рассказал журналистам «Звезды» капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк.

Ранее в интервью RT спортсмен признался, что российская команда рассчитывает исключительно на победу.

«Будем бороться за олимпийское золото», - приводит агентство слова хоккеиста.