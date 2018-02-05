Глава Минспорта обвинил МОК в нарушении собственных правил

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) решением о недопуске оправданных российских спортсменов нарушает свои же нормативные акты.

«Это заявление МОК странное, оно нарушает их же нормативные акты. Это скажется на олимпийском движении», – заявил Колобков.

Напомним, ранее МОК отклонил заявки 13 российских спортсменов и двух тренеров на участие в Олимпиаде в Пхенчхане. До этого Спортивный арбитражный суд их оправдал.

Также он добавил, что нельзя исключать провокаций во время Олимпийских игр 2018 года. Но выразил уверенность, что «в Пхенчхане все будет нормально».