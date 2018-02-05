Захарова предложила проверить членов МОК на допинг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередной отказ Международного олимпийского комитета 15 российским спортсменам в участии в Олимпиаде в Южной Корее. Свой комментарий Захарова разместила в Facebook.

Дипломат процитировала заявление МОК, в котором представители комитета заявляют, что положительное решение Спортивного арбитражного суда не снимает с российских атлетов и тренеров подозрений в допинге, поскольку у комиссии нет «достаточной уверенности в том, что упомянутые спортсмены могут считаться чистыми».

«После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?» – отметила Захарова.

Ранее глава МОК Томас Бах раскритиковал Спортивный арбитражный суд, после того как тот не признал доказательства вины российских атлетов в употреблении допинга и вернул им медали, завоеванные на Олимпиаде в Сочи, а также отменил решение о пожизненной дисквалификации. По мнению Баха, все это говорит о необходимости реформ в CAS.