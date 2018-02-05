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Шесть российских сборных не пойдут на церемонию открытия Игр в Пхенчхане

Вадим Синицын
15:29 05.02.2018
Российские биатлонисты, саночники, фигуристы, хоккеисты, шорт-трекисты и керлингисты не будут участвовать в торжественной церемонии открытия Игр в Южной Корее.
Фото: Lubos Pavlicek CTK / Globallookpress

Несколько российских сборных по различным видам спорта отказались от участия в торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане, которая состоится 9 февраля. Спортсмены не будут участвовать в открытии Игр по разным причинам.

В частности, на церемонию не пойдут российские биатлонисты, об этом заявил тренер сборной Рикко Гросс, передает «Спорт-Экспресс».

До этого стало известно об отказе других российских сборных – хоккеистов, фигуристов, шорт-трекистов, саночников и команды по керлингу. Российские хоккеисты не посетят церемонию из-за сборов, фигуристы заняты в командных соревнованиях, а саночникам и шорт-трекистам необходимо выйти на лед на следующий же день после открытия Игр.

Ранее российские телеканалы договорились о трансляциях наиболее значимых событий Олимпиады в Пхенчхане. Открытие Олимпиады покажет «Матч ТВ», а закрытие, где спортсмены смогут пройти под флагом России, покажет Первый канал. «России 1» досталась трансляция хоккея между Россией и США и первой гонки по биатлону.

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