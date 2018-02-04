Российские фигуристы не будут участвовать в открытии Олимпиады-2018

Российские фигуристы не будут принимать участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

«У спортсменов в этот день уже будут командные соревнования, так что им точно не до церемоний. Плюс, турнир по фигурному катанию проходит в Канныне, а церемония состоится в Пхенчхане», - цитирует Горшкова «Спорт-экспресс».

Церемония открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане состоится 9 февраля.