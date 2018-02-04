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Олимпийский флаг российской команды на открытии Олимпиады-2018 понесет волонтер

Анастасия Евдокимова
16:33 04.02.2018
Волонтера, который понесет флаг российской команды, назначит оргкомитет Олимпиады.
Олимпийский флаг российской команды на открытии Олимпиады-2018 понесет волонтер
Фото: Michael Kappeler dpa / Globallookpress

Флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым команда спортсменов из России пройдет на церемонии открытия Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, понесет назначенный оргкомитетом Олимпиады волонтер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя делегации олимпийских спортсменов из России Станислава Позднякова.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер», - сообщил Поздняков.

В ближайшие два дня Международный олимпийский комитет объявит, смогут ли оправданные российские спортсмены поехать на зимние игры в Пхенчхан. Решения олимпийского комитета сейчас ждут 13 россиян. Арбитражный суд отменил им пожизненную дисквалификацию и вернул завоеванные в Сочи награды. Среди тех, кто хочет поехать на игры в Пхенчхан, олимпийские чемпионы - лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков.

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