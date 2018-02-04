Вопрос участия оправданных CAS россиян в ОИ-2018 решится в ближайшие два дня

В ближайшие два дня Международный олимпийский комитет объявит, смогут ли оправданные российские спортсмены поехать на зимние игры в Пхенчхан. Об этом заявил президент организации Томас Бах.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что он и его коллеги недовольны решением арбитражного суда, поэтому дела россиян МОК будет рассматривать, исходя из своей политики.

«Что касается дел российских спортсменов, мы четко выразили свою позицию по этому вопросу. Отсутствие наказания не означает, что они будут приглашены на игры. Попадание туда - это привилегия только чистых российских спортсменов. Поэтому Международный Олимпийский комитет направил эти дела на рассмотрение в специальную комиссию. Она вынесет свои рекомендации, а потом мы примем итоговое решение. Надеюсь, что оно появится в ближайшие пару дней», - рассказал Бах.

Решения олимпийского комитета сейчас ждут 13 россиян. Арбитражный суд отменил им пожизненную дисквалификацию и вернул завоеванные в Сочи награды. Среди тех, кто хочет поехать на игры в Пхенчхан, олимпийские чемпионы - лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков.

Ранее бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд заявил, что следует внести изменения во всемирный антидопинговый кодекс.