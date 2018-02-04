Гассиев подарил Дортикосу пояс чемпиона WBA

Чемпион мира по боксу согласно Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Мурат Гассиев поддержал своего оппонента кубинца Юниера Дортикоса после боя, который состоялся в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии.

После окончания пресс-конференции Гассиев сделал подарок своему сопернику – пояс чемпиона WBA, который выиграл у кубинца несколько минут назад, передает RT.

Ранее сообщалось, что Гассиев в 12 раунде нокаутировал своего кубинского соперника Юниера Дортикоса в ходе поединка в Сочи.