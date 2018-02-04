Сборная России выиграла ЧМ по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом завоевала звание чемпиона мира, одержав победу над национальной командой Швеции в финальном матче ЧМ-2018, который прошел в Хабаровске.

Таким образом, российская сборная лишила соперника статуса действующего чемпиона мира. Игра закончилась с результатом 5:4 в пользу россиян.

Бронза досталась Финляндии, которая одержала победу над сборной Казахстана с результатом 8:4.

Россия стала 11-кратным чемпионом мира. В совокупности с успехами предшествующей ей сборной СССР у отечественной национальной команды на счету 25 выигранных ЧМ. Это наилучший показатель среди всех стран, сообщает «Р-Спорт».

Ранее сборная России победила команду Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом со счетом 8:2.