Бокс может не войти в программу Олимпиады-2020

Международный олимпийский комитет может пересмотреть вопрос включения бокса в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

Вместе с тем он отметил, что Международный олимпийский комитет также может пересмотреть вопрос включения бокса в программу Юношеских олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в Буэнос-Айресе.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК намерена рассмотреть приглашение 15 российских спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом.