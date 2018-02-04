Гассиев нокаутировал Дортикоса в Сочи и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса

Российский спортсмен Мурат Гассиев в 12 раунде нокаутировал своего кубинского соперника Юниера Дортикоса в ходе поединка в Сочи в субботу, сообщает ТАСС. Таким образом он защитил чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс - Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Теперь Гассиеву предстоит встретиться в финале в Саудовской Аравии в мае с украинским спортсменом Александром Усиком, ранее выигравшим поединок с латвийским боксером Майрисом Бриедисом по очкам.

Отмечается, что по ходу боя с Дортикосом, действия россиянина в атаке были более эффективными. Кубинец чаще попадал в блок и тратил много сил. Если Дортикос боксировал одиночными ударами, то россиянин предпочитал действовать комбинациями и более разнообразно.