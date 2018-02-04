У российских спортсменов есть последний шанс обжаловать недопуск МОК на Олимпиаду - юрист

Суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашений на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает издание «Inside the Games».

У спортсменов еще есть инстанция, в которой они могут добиться приглашения на Олимпиаду - филиалы лозаннского спортивного арбитражного суда в Южной Корее - пояснил радио «Звезда» Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

«Так называемый десант Международного спортивного арбитражного суда в Пхенчхане – это единственный на сегодня юрисдикционный путь для того, чтобы пытаться добиться приглашения. Хотя это довольно сложно, потому что конструкция соглашения, предпосланная со стороны МОК, впервые используется и является дискриминационной в отношении российских спортсменов, противоречит 44 правилу олимпийской хартии и другим ее принципам. Поэтому обжаловать усмотренческую категорию приглашения, или неприглашения гораздо сложней», - сказал он.

По информации прессы, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, а также прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Ирина Старых, Александр Логинов и шорт-трекистка Татьяна Бородулина оспаривали в суде критерий допуска на Олимпиаду, выдвинутый МОК. Российские атлеты ранее были уличены в нарушении антидопинговых правил, однако уже отбыли дисквалификацию.