Российский боксер Федор Чудинов победил финна Тимо Лайне в Сочи

Россиянин Федор Чудинов одержал победу в Сочи над соперником из Финляндии Тимо Лайне в седьмом раунде техническим нокаутом, и таким образом защитил титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 килограммов.

Отмечается, что финн сам попросил прекратить бой, который должен был продолжаться до 12 раунда.

Примерно два года назад Чудинов проиграл немцу Феликсу Штурму по очкам и потерял пояс чемпиона мира WBA, в мае прошлого года он также проиграл техническим нокаутом в 6-м раунде британцу Джорджу Гроувзу.

22 июля спортсмен во втором раунде техническим нокаутом победил аргентинского боксера Хонатана Барбадильо, а 9 декабря в Кемерове - канадца Райана Форда по очкам.

3 февраля 2018 года Чудинов должен был встретиться на ринге с британцем Бобби Ганном-младшим, но за пару дней до поединка, тот был заменен финном.