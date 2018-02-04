К ЧМ-2018 появятся прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву
По России саудиты будут передвигаться на самолетах авиакомпании SkyTeam, которая является партнером Saudi Arabian Airlines по авиационному альянсу.
Фото: Andrey Golovanov GES-Sportfoto / Globallookpress
Авиакомпания Saudi Arabian Airlines приняла решение пустить прямые регулярные рейсы в Москву перед чемпионатом мира по футболу, который состоится летом в РФ, сообщило официальное саудовское информационное агентство SPA.
Первый регулярный рейс состоится 12 июня 2018 года, а соревнования начнутся 14 июня и закончатся 15 июля.
По данным агентства, самолеты будут прилетать из двух городов - Эр-Рияд и Джедда. Также вскоре для граждан страны будут продавать туры, включающие авиабилеты, проживание, трансфер, матчи и другие услуги, связанные с проведением чемпионата.