К ЧМ-2018 появятся прямые рейсы из Саудовской Аравии в Москву

Авиакомпания Saudi Arabian Airlines приняла решение пустить прямые регулярные рейсы в Москву перед чемпионатом мира по футболу, который состоится летом в РФ, сообщило официальное саудовское информационное агентство SPA.

Первый регулярный рейс состоится 12 июня 2018 года, а соревнования начнутся 14 июня и закончатся 15 июля.

По данным агентства, самолеты будут прилетать из двух городов - Эр-Рияд и Джедда. Также вскоре для граждан страны будут продавать туры, включающие авиабилеты, проживание, трансфер, матчи и другие услуги, связанные с проведением чемпионата.