Швейцарский суд отклонил иск шести оправданных россиян на участие в Олимпиаде - СМИ

Суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче приглашений на Олимпиаду-2018года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает Insidethegames со ссылкой на представителя МОК.

Иск подавали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, остальными спортсменами, предположительно, являются прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Ирина Старых, Александр Логинов и шорт-трекистка Татьяна Бородулина.

Спортсмены оспаривали в суде критерий допуска на Олимпиаду, выдвинутый МОК - отсутствие допинговой истории на протяжении карьеры. Причем условие выдвигалось только российским спортсменам.

Ранее российские атлеты обвинялись в нарушении антидопинговых правил, но уже отбыли дисквалификации. Ранее сообщалось, что оправданные российские спортсмены ждут ответ из Международного Олимпийского комитета, будут ли они допущены на Олимпиаду в Пхенчхане.