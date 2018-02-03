В МОК рассмотрят приглашения 15 российских спортсменов на ОИ-2018

Комиссия Международного олимпийского комитета намерена рассмотреть приглашение 15 российских спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане, которые были оправданны Спортивным арбитражным судом, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

«Мы обсуждали участие олимпийских атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию, но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит участие этих спортсменов. Но пока нет обоснования, поэтому пока комментировать сложно», - рассказал он.

По словам Адамса, МОК индивидуально рассмотрит дело каждого из 15 спортсменов. Однако о конкретных сроках он не уточнил.

«На то, чтобы предоставить обоснование, нужно время. Все, что мы можем сделать - это запустить процесс заново и рассмотреть их», - подчеркнул Адамс.

Ранее Спортивный арбитражный суд опубликовал решение по апелляции 39 спортсменов из России по вопросу их пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх и аннулирования их результатов на Олимпиаде 2014 года.