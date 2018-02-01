ПКР отправит заявку на участие в Паралимпиаде спортсменов в пяти видах спорта

ПКР направит в МПК заявку на участие в Паралимпиаде-2018 российских спортсменов в пяти видах спорта.

«МПК принял решение позволить российским спортсменам в корейской Паралимпиаде в 5 зимних видах спорта: горнолыжный спорт, сноуборд, керлинг на колясках, лыжные гонки и биатлон. Позволено принять участие в качестве нейтральных спортсменов. Это примерно 30-35 спортсменов», - сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Исполкома ПКР президент организации Владимир Лукин.

Позже стало известно, что ПКР направит в МПК заявку на участие в предстоящих Паралимпийских играх, в нее будут включены 33 спортсмена и семь сопровождающих, которые выступят в пяти видах программы, ссобщает «Р-Спорт».

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9-18 марта.