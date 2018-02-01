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В ОКР призвали МОК направить приглашения на ОИ-2018 оправданным российским спортсменам

Константин Тигров
21:52 01.02.2018
В Олимпийском комитете России призвали Международный олимпийский комитет пригласить 15 оправданных российских атлетов на ОИ-2018 в Пхенчхан.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР направил в МОК обращение в связи с сегодняшним решением CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне) снять дисквалификацию с 28 российских спортсменов.

«Международный олимпийский комитет должен вернуться к рассмотрению вопроса об участии этих 28 спортсменов в Олимпийских играх в соответствии с решением CAS. ОКР обращается в МОК и убедительно просит не позднее второго февраля направить индивидуальные приглашения следующим спортсменам: Александру Третьякову, Сергею Чудинову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все - скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все - лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все - конькобежный спорт), Татьяне Ивановой, Альберту Демченко(оба - санный спорт)», - заявил Поздняков.

Он напомнил, что до этого ОКР решил не заполнять все квоты, однако после решения CAS Олимпийский комитет России принял решение, что отечественные спортсмены спортсмены должны быть допущены в том числе и потому, что квоты не были выбраны, а международные федерации пересмотрели свои квоты.

Первого февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Им будут возвращены медали Сочи-2014, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

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