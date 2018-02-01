Мутко с горечью воспринял решение CAS об оправдании российских спортсменов

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании российских спортсменов.

«Хорошие новости, но с горечью. Если откровенно говорить, то не совсем такого мы ожидали решения, но все-таки исходили из того, что во всех этих слушаниях и комиссиях [Дениса] Освальда, WADA настолько поверхностные обвинения, поспешные, без обоснований», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

Мутко также отметил, что никто не сомневался в «чистоте» российских спортсменов. Ранее сообщалось, что СAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых норм. Суд восстановил все результаты спортсменов, достигнутые ими на Олимпийских играх-2014. МОК выразил недовольство решением CAS.

МОК признал 43 спортсменов из России, которые участвовали в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, в результате чего аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Таким образом, РФ лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.