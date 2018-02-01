Я рад, что нас услышали – Третьяков о решении CAS

Российский скелетонист Александр Третьяков прокомментировал решение CAS об удовлетворении апелляции 28 спортсменов из России.

По словам спортсмена, о лишении медалей и пожизненной дисквалификации он узнал от журналистов, когда находился на Кубке мира в канадском Ванкувере. Третьяков рассказал, что «отключил телефон и был в шоке».Спортсмен также прокомментировал ситуацию с подачей апелляции.

«С нами работала адвокатская швейцарская контора. Сначала они каждого индивидуально подавали. Потом CAS посмотрел, в принципе, у многих одинаковые показания – объединил нас по группам, по видам спорта. Пошла коллективная заявка», - рассказал он.

Третьяков вспомнил, что заявки рассматривались неделю.

«Мы слушались на второй день. Каждый день допрашивали какую-то определенную группу спортсменов. Криминалистов, экспертов было очень много. Наша сторона очень хорошо поработала – адвокаты, много иностранных контор, медиков наняли, проводили экспертизы независимые. Рад, что все это сработало и CAS нас услышал и принял наши факты, наши аргументы», - поделился спортсмен.

О решении CAS удовлетворить апелляцию 28 российских спортсменов Третьякова уведомили адвокаты, отправив письмо на почту.

«Я пока в Красноярске, тренируюсь. От меня, как и до этого, ничего не зависит. Раньше все зависело от суда, теперь от решения комиссии МОК, которая рассматривает каждую заявку спортсмена индивидуально, пригласить его на Олимпиаду или нет. У нас Олимпийский комитет России сделает дозаявку с оправданными спортсменами. Как долго будет ее МОК рассматривать и вообще, рассмотрят ли, какую сторону примут – не знаю», - подчеркнул Третьяков.

Спортсмен также отметил, что готов поехать на Олимпиаду, если будет соответствующее приглашение. В противном случае «нет, так нет», отметил Третьяков.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет по итогам решения CAS по апелляции российских спортсменов оставляет за собой право обратиться в Федеральный суд Швейцарии.