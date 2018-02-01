МОК оставил за собой право обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии

Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам решения CAS по апелляции российских спортсменов оставляет за собой право обратиться в Федеральный суд Швейцарии. Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Кроме того, CAS аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, МОК признал 43 спортсменов из России, которые участвовали в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, в результате чего аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Таким образом, РФ лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.