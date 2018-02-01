У меня двоякие чувства: лыжник Петухов прокомментировал решение CAS по российским спортсменам

Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне аннулировать его пожизненное отстранение и отстранение еще 27 спортсменов РФ от Олимпийских игр.

«Я узнал о положительном решении и очень обрадовался. И тут же такие двоякие ощущения. С одной стороны, нам можно выступать и этот бред бездоказательный со стороны Международного олимпийского комитета (МОК - прим.ред.) закончился. Правда встала на нашу сторону. С другой: сейчас будут проходить Олимпийские игры в Пхенчхане. Конечно, хотелось бы принять в них участие, но я не знаю, как будет формироваться теперь заявка туда, как наши руководители будут отстаивать наши фамилии, наше право поехать», - рассказал спортсмен телеканалу «Звезда».

По словам Петухова, решение о его допуске на ближайшую Олимпиаду остается под вопросом, так как спортсмен не соревновался в кубках мира в последнее время и не сдавал пробы, что является обязательным критерием МОК для участия в Играх в Пхенчхане.

«Там есть МОК, который решает, ехать спортсмену или не ехать, у которого есть критерии, по которым должен подойти спортсмен. Что касается меня, я не принимал участие ни в кубках мира, не сдавал пробы. Поэтому я не знаю, как будет разворачиваться ситуация. Если все-таки этот вопрос урегулируют, решат, это будет очень здорово», - объяснил Петухов.

Ранее Спортивный арбитражный суд опубликовал решение по апелляции 39 спортсменов из России на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх и аннулирование их результатов на Олимпиаде 2014 года. CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, в том числе лыжника Алексея Петухова. Спортивный арбитражный суд также частично удовлетворил апелляции 11 спортсменов – пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Олимпийских Игр-2018. Рассмотрение дел еще трех спортсменов отложено на более позднее время.

Положительное решение по 28 российским атлетам CAS принял в связи с тем, что МОК не сумел предоставить достаточно доказательств для признания их вины в нарушении антидопинговых правил.