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CAS принял взвешенное решение – Зубков

Наталия Майорова
12:17 01.02.2018
CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением Международного олимпийского комитета.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков прокомментировал решение CAS об удовлетворении апелляции 28 спортсменов из России.

По его словам, российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры-2018.

«Я очень рад, что все-таки CAS рассмотрел часть спортсменов и принял решение, взвешенное решение, то, что их оправдали и то, что ребята должны ехать на Олимпийские игры и выступать в Пхенчхане и выигрывать медали, которые пытались у них забрать и пытались не дать им поехать на Олимпийские игры»,

- заявил Зубков.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением Международного олимпийского комитета. 

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