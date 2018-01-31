На сайте ОИ-2018 российских хоккеистов представили в национальной форме

На официальной странице Олимпиады-2018 размещена информация обо всех участниках Игр в Пхенчхане, в том числе и о российских спортсменах. Они представлены как Оlympic athlete of Russia. Однако на некоторых спортсменах можно увидеть форму с флагом России, который запрещено демонстрировать на предстоящих Играх атлетам из РФ. Речь идет, в частности, о представителях женской и мужской сборных по хоккею.

Ранее МОК опубликовал свод правил для российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Пхенчхан. Гражданам РФ, которые будут принимать участие в Играх, запрещено демонстрировать национальный флаг и символику, показывать триколоры где бы то ни было. Исключением является спальня, но и там флаг России можно повесить только после согласования с комитетом.

Кроме того, спортсмены из РФ не могут критиковать решение МОК о недопуске страны до Игр. Атлетам также нельзя называть свою команду сборной России, на всех публичных мероприятиях они обязаны говорить, что являются «олимпийцами из России» или использовать аббревиатуры OAR (olympic athlete of Russia) либо ОСР (олимпийские спортсмены из России).