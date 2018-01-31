Белорусам запретили проносить российский флаг на Паралимпиаде-2018

Глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявил, что белорусская сборная получила предупреждение о недопустимости использования российского флага в ходе проведения Паралимпиады-2018 в Пхенчхане.

«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель. Впервые в истории!», - цитирует его слова ТАСС.

В 2016 году в ходе церемонии открытия летних Игр в Рио-де-Жанейро член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронес российский флаг во время парада атлетов в знак солидарности с паралимпийцами из России, которые не были допущены к Играм. За данный поступок Фомочкин оказался лишен аккредитации на Паралимпиаду.

Шепель отметил, что белорусы тогда «отстояли команду» и заявили, что это была поддержка бездоказательно отстраненных спортсменов, поскольку WADA «не называет имен и номеров проб».

Ранее сообщалось, что российские спортсмены могут отказаться от участия в Паралимпиаде-2018.