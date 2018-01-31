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Россия обыграла Белоруссию в товарищеском матче

Иван Славинский
00:06 31.01.2018
Хоккеисты сборной России в рамках подготовки к Олимпиаде в Пхенчхане без труда одолели команду Белоруссии со счетом 3:0.
Россия обыграла Белоруссию в товарищеском матче
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сборная России в рамках подготовки к Олимпиаде в товарищеском матче в Москве обыграла Белоруссию со счетом 3:0.

За весь матч белорусы нанесли по воротам Василия Кошечкина лишь 10 бросков, в то время как россияне трижды порадовали 11 тысяч поклонников на «ВТБ-Арене» заброшенными шайбами. Дублем отметился Кирилл Капризов, а третью шайбу забросил капитан олимпийской сборной Павел Дацюк.

Свой следующий матч россияне проведут 4 февраля против московского «Спартака». 

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