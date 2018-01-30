Усэйн Болт может начать футбольную карьеру в ЮАР

31-летний ямаец, завершивший профессиональную карьеру легкоатлета в 2017 году, ранее вел переговоры о краткосрочных договорах с «Манчестер Юнайтед» и дортмундской «Боруссией», однако до полноценного контракта дело не дошло. Однако спортсмен не оставил мечту сыграть в футбол на профессиональном уровне и тренируется в составе чемпиона ЮАР «Мамелоди Сандаунс».

Как отметил главный тренер «Сандаунс», Болт находится в отличной форме и благодаря своей скорости и габаритам способен сыграть на нескольких позициях. К тому же, он является свободным агентом.

В 19 матчах чемпионата ЮАР «Мамелоди Сандаунс» забили 31 гол и идут на первом месте в турнире.

Болт завершил карьеру летом 2017 года на ЧМ в Лондоне. В последнем забеге в карьере ямаец получил травму и потратил на восстановление пять месяцев.