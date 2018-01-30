Российская сборная по хоккею не будет участвовать в церемонии открытия Олимпиады
Российские хокеисты объяснили свое отсутсвие на Церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.
Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress
Хоккеисты российской олимпийской сборной не будут принимать участия в церемонии открытия Олимпиады игр в Пхенчхане, потому что в это время будут находиться на подготовительном сборе в Аняне, сообщил представитель штаба российской команды.
«Российские хоккеисты не смогут принять участие в церемонии открытия Игр, поскольку в это время будут готовиться к олимпийскому турниру»,
— говорится в сообщении.
Спортсмены будут в Аняне с 5 по 10 февраля. В этих числах состоится товарищеский матч с южнокорейской сборной. Церемония открытия Зимних олимпийских игр в Корее состоится 9 февраля.