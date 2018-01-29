МПК опубликовал условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде

Чуть менее 50 лицензий для выступления на Паралимпийских играх могут получить российские спортсмены. Об этом сообшает Международный паралимпийский комитет.

Отмечается, что в дисциплине горные лыжи женщины могут получить 10 лицензий для выступления, мужчины - семь. В биатлоне женщины могут получить 14 лицензий, мужчины - ноль. В сноуборде женщины - шесть, мужчины - 10, в керлинге на колясках мужчины и женщины могут получить всего пять лицензий.

Ранее сообщалось, что российские паралимпийцы допущены к участию в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов, а также выступят в пяти видах спорта. Также МПК запретил спортсменам использовать любую национальную символику. Таким образом, паралимпийцы будут выступать под флагом международного комитета, а в случае победы будет звучать гимн МПК. Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.