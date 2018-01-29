Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе

Российские паралимпийцы допущены к участию в зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане в качестве нейтральных спортсменов.

Директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс подчеркнул, что атлеты из РФ смогут выступать в пяти видах спорта, сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Ожидается, что в Играх примут участие от 30 до 35 российских спортсменов.

Паралимпийские игры состоятся в южнокорейском Пхечнчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

Ранее Международный Олимпийский комитет сократил квоту российских спортсменов, которые могут выступить на Олимпиаде в Пхенчхане с 500 до 389 человек.