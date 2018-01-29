Информатор Всемирного антидопингового агентства и бывший глава московской антидопинговой лабораторий Григорий Родченков даст первое интервью после бегства в США в первой серии нового документального фильма телеканала ARD. С таким заявлением выступил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Уточняется, что первая часть документального фильма будет показана вечером, 29 января.

«В первой части нового документального документа ARD «Doping Top Secret» сегодня: первое устное интервью осведомителя Григория Родченкова после того, как ему пришлось скрываться в США по соображениям безопасности», - рассказал Зеппельт в своем Twitter.

В январе 2016 года стало известно, что Родченков переехал в США. Позже он стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала.

Ранее в британских СМИ сообщалось, что Родченков передал FIFA данные о допинге в российском футболе.