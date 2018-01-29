В Сочи организуют турнир для не попавших на Олимпиаду-2018 спортсменов

Для спортсменов, которые не получили приглашения на зимнюю Олимпиаду-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), организуют альтернативный турнир.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в Министерстве спорта РФ, соревнования, в которых смогут принять участие от 500 атлетов, в ближайшее время пройдут в Сочи.

«Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра», — приводит издание слова собеседника.

Источник газеты подчеркнул, что «большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхенчхан, состоятся именно в Сочи».

В материале также говорится, что, кроме российских спортсменов, в столицу зимних Игр 2014 года позовут и атлетов из других стран, которые по различным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018 году.

Ранее сообщалось, что глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнерон пояснила, почему не были высланы приглашения на Олимпиаду целому ряду российских спортсменов.