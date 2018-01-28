Тренер «Арсенала» подтвердил переход Дзюбы из «Зенита»

Игроки «Зенита» – нападающий Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев – в скором времени перейдут в тульский «Арсенал». Эту информацию, обсуждаемую в СМИ, официально подтвердил тренер клуба из Тулы Миодраг Божович.

«Мы ждем в "Арсенале" Дзюбу и Новосельцева. Надеюсь, в ближайшие дни они присоединятся к "Арсеналу" – на втором сборе», – заявил он «Спорт-Экспрессу».

Божович также выразил уверенность, что Дзюбе после перехода в тульскую команду будет по силам вернуться и в национальную сборную.

«Если здорово сыграет во второй части сезона, то все вполне реально. Ни один тренер не откажется от сильного нападающего», – констатировал наставник «Арсенала».

Черногорский специалист, помимо всего прочего, ответил на вопрос о непростом характере форварда «Зенита», подчеркнув, что для него главное – результат, который будет показывать нападающий.