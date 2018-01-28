Российский лыжник умер во время марафона в США

Российский спортсмен Андрей Шамшурин умер во время марафонской лыжной гонки в американской Миннесоте, об этом пишет журнал «Лыжный спорт».

Пятидесятичетырехлетний лыжник из России участвовал в чемпионате мира среди ветеранов Masters World Cup 2018 в Соединенных Штатах. Спортсмену оставалось преодолеть всего несколько километров, когда он скоропостижно скончался. Точная причина ухода из жизни не уточняется.

Masters World Cup проходил в Миннесоте с 19 по 26 января. В этом турнире могли принять участие обладатели спортивных разрядов по лыжному спорту старше 30 лет. Судя по стартовому листу, Шамшурин бежал на дистанцию 40 километров.