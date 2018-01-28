Овечкин бросил шайбу с рекордной скоростью 163 км/ч на Матче звезд НХЛ: видео

Российский хоккеист и капитан команды Washington Capitals совершил самый мощный бросок шайбы среди всех звезд лиги на мастер-шоу NHL All Star. Сообщение об этом и видео впечатляющего удара опубликованы в официальном Twitter лиги.

В конкурсе «Мощный выстрел» (Hardest shot) Овечкин соревновался с другими известными игроками NHL. Каждому хоккеисту давалось по две попытки совершить бросок, в зачет шла лучшая попытка. Российский хоккеист одержал победу – брошенная им шайба развила скорость 163 километра в час, или 101,3 мили в час.

Овечкин стал единственным участником конкурса, чья шайба превысила скорость 100 миль в час. Завоевавший второе место Пи Кей Суббан в своей лучшей попытке смог разогнать шайбу только до 98,7 мили.