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МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России на ОИ-2018

Анастасия Евдокимова
21:29 27.01.2018
По словам руководителя делегации олимпийских атлетов из России на ОИ-2018 Станислава Позднякова, теперь спортсмены могут начать получать аккредитации на Игры.
МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России на ОИ-2018
Фото: YUTAKA AFLO / Globallookpress

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По словам руководителя делегации олимпийских атлетов из России на ОИ-2018 Станислава Позднякова, теперь спортсмены могут начать получать аккредитации на Игры.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», - приводит слова Позднякова ТАСС.

В список вошли конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина. Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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