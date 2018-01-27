МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. По словам руководителя делегации олимпийских атлетов из России на ОИ-2018 Станислава Позднякова, теперь спортсмены могут начать получать аккредитации на Игры.

«МОК сегодня официально зарегистрировал спортсменов и список российской делегации в своей системе, теперь уже де-факто они в ней находятся и с этого момента могут начать получать аккредитации», - приводит слова Позднякова ТАСС.

В список вошли конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина. Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.