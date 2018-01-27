США отправят рекордно высокое число спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане

Соединенные Штаты Америки отправят на Олимпийские игры в Южной Корее 242 спортсмена в составе национальной сборной. Об этом сообщается на официальном сайте американской олимпийской команды.

Как уточняется в тексте, численность спортивной делегации из США станет самой высокой за всю историю зимних Игр. В американскую команду вошли 107 женщин и 135 мужчин, эти атлеты будут бороться за 97 комплектов наград из 102, которые будут вручены на Олимпиаде.

Ранее Международный олимпийский комитет не включил в список приглашенных ряд ведущих российских спортсменов, в том числе пятерых хоккеистов, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, конькобежца Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и других. Данные спортсмены не фигурировали в «допинговом скандале», однако все равно не получили приглашения на турнир. В этой связи численность сборной РФ сократилась еще больше.