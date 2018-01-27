МОК разрешил атлетам из РФ повесить российский флаг в спальне

Международный олимпийский комитет опубликовал свод правил для российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Значительная часть требований МОК связана с запретом на демонстрацию национального флага и символики. Атлетам запрещено показывать триколоры где бы то ни было, единственным исключением является спальня, но и там флаг России можно повесить только после согласования с комитетом и в месте, которое никто не увидит.

Кроме того, российским спортсменам запретили критиковать решение МОК от 5 декабря прошлого года, когда комитет постановил не допускать РФ до Игр. Атлетам также запрещено называть свою команду сборной РФ, на всех публичных мероприятиях они обязаны называть себя «олимпийцами из России» или использовать аббревиатуру OAR (olympic athlete of Russia) либо ОСР (олимпийские спортсмены из России).

Ранее МОК не включил в список приглашенных несколько ведущих российских спортсменов, в том числе пятерых хоккеистов, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, конькобежца Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и других. Упомянутые атлеты не фигурировали в «допинговых скандалах» и являются «чистыми» спортсменами, однако им было отказано в участии в Играх без объяснения причин.