Бились в клочья и в кровь: Чагин рассказал о победе «КамАЗ - Мастер» на «Дакаре-2018»

«КамАЗ – Мастер» отпраздновала очередную победу в зачете грузовиков на ралли-рейде «Дакар». Руководитель гоночной команды Владимир Чагин в эфире телеканала «Звезда» рассказал, как российским гонщикам удалось 15 раз выиграть самое сложное ралли планеты.

«15 раз выиграть ралли. Как вашей команде это удается?», - спросила ведущая «Звезды» Ольга Волкова.

«В этом году ужасно трудно далась победа, но мы понимали, что вернуться в страну со вторым местом, или с третьим – это будет поражение. Поэтому бились в клочья и в кровь. И песков больше было, и гор, и холода, и жары, и всевозможных испытаний. В одной воронке, которая была с целый километр, экипажи наезжали до 15 - 20 километров, чтобы из нее выбраться. Такого не было за последние 15 – 20 лет, чтобы после двух недель борьбы, тысячами километров, между лидерами, которые борются за первое и второе место, была одна минута, на следующий день – одна секунда. Должен был кто-то сломаться, либо машина, либо человек», - признался Чагин.

«Сейчас нужно нести ответственность за все экипажи команды. Это другая работа, другой формат. Я радуюсь за победы своих учеников, за экипажи команды больше, чем когда—то радовался за свои», - добавил руководитель команды.