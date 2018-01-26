МОК опубликовал правила поведения для атлетов и делегации РФ на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал свод правил поведения для российских спортсменов на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Отмечается, что правила являются обязательными для атлетов и членов делегации из России. В связи с чем была создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением данных правил на Играх-2018.

В первом пункте сказано, что россияне должны уважать решение МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказаться от критики данного решения. Российских спортсменов необходимо называть только «спортсменами-олимпийцами из России», в частности и в соцсетях.

Кроме того, спортсмены должны отказаться от публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблемы и символов в местах проведения соревнований и в своих аккаунтах. Они могут повесить флаги в своих спальнях, но только при особом разрешении МОК и только, если их не будет видно. Россиянам также запретили участвовать в любых «альтернативных» церемониях награждений.

«Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады», –– сказано в правилах.

Российские атлеты должны будут подписать декларацию об отлучении от Олимпиады в случае нарушения перечисленных правил.

Ранее МОК не включил в список приглашенных пятерых хоккеистов, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, конькобежца Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и других.