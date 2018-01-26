Пойманного на допинге бегуна из США решили не наказывать

Спортивный арбитражный суд (CAS) ответил отказом в удовлетворении апелляции WADA, которую антидопинговое агентство подавало по поводу пойманного на использовании запрещенных препаратов американского бегуна Гила Робертса. Сообщение об этом появилось на официальном сайте CAS.

Гил Робертс выступал на Олимпиаде-2016 в бразильском Рио и завоевал там золотую медаль в эстафете. Позже в его крови нашли допинг, однако летом 2017 года Американская арбитражная ассоциация признала атлета невиновным, несмотря на мнение WADA. Теперь CAS окончательно отказал в возможности пересмотра этого решения.

В сообщении Спортивного арбитражного суда отмечается, что арбитры тщательно изучили все обстоятельства дела Робертса и не нашли никаких причин для удовлетворения апелляции WADA. По мнению чиновников CAS, запрещенный препарат действительно попал в его организм через поцелуй, в связи с чем он не может быть признан виновным.